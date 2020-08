il y a 1h

Tempête à Genève

Un bloc de béton de plus d’une tonne tombe d’un toit

Le violent orage qui a traversé Genève jeudi soir a causé d’importants dégâts. Un pan de béton s’est décroché d’un immeuble et s’est fracassé sur un échafaudage.

de Maria Pineiro

Un bloc de béton s’effondre sur un échafaudage DR

Les services de secours n’ont pas chômé à Genève la nuit de jeudi à vendredi. Les pompiers du Service d’incendie et de secours de la Ville (SIS) sont intervenus pas moins de 260 fois, épaulés par les volontaires, leurs collègues de l’aéroport et la police. Fait marquant de la nuit: dans le quartier des Eaux-Vives, un bandeau de béton estimé à 1,5 tonne s’est effondré du toit d’un immeuble en surélévation et est venu se fracasser sur les échafaudages en contrebas. La structure placée par-dessus le bâtiment s’est envolée. Fort heureusement, la chute a eu lieu côté cour, n’occasionnant ainsi que des dégâts matériels. Vendredi matin, les spécialises du SIS étaient à pied d’oeuvre pour sécuriser l’échafaudage avant de laisser place aux entreprises privées. «Nous avons été alarmés à 21h27, a précisé le major Jérôme Barbey. Le bloc s’était décroché et était resté coincé deux étages plus bas sur l’échafaudage. Nous avons travaillé toute la nuit afin de l’extraire avec la grue de chantier. Maintenant, nous travaillons à démonter les parties endommagées et à sécuriser les lieux.» Les travaux devraient durer toute la journée de vendredi.

Une autre structure tubulaire a donné du fil à retordre aux hommes du feu. Au boulevard Helvétique, les ancrages d’un échafaudage se sont rompus ce qui a eu pour conséquence de désolidariser la construction du mur. La rue a été fermée à la circulation. Elle l’était encore vendredi en fin de matinée.

Sauvetages sur le lac

La police de la navigation et la Société internationale de sauvetage du Léman ont également été fortement sollicitées. Plus d’une dizaine de bateaux des secours se sont employés à venir en aide à 13 embarcations en difficulté. Ce ne sont pas moins de 70 personnes qui ont été secourues sur le Léman. Les forces de l’ordre ont qualifié l’épisode de «120 minutes de très forte intensité». Trois bateaux de location ont été pris en charge par la brigade de la navigation avant de venir en aide à une navette des Mouettes genevoise, en difficulté avec 45 personnes à son bord. Plusieurs embarcation privées ont été également secourues et des engins à la dérive ramenés aux ports. Vendredi matin, les forces de l’ordre s’assuraient du bon amarrage des bateaux dans les ports genevois et constataient les dégâts.

Lourd tribut payé par les arbres