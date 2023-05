Arth-Goldau (SZ): un bloc menace la ligne des CFF

On y passe surtout quand on emprunte la ligne ferroviaire qui fonce vers le tunnel du Gothard: cette partie de Suisse centrale entre Zoug et Arth-Goldau. C’est là qu’une paroi rocheuse menace de s’effondrer sur la ligne CFF. Comme la compagnie l’a indiqué vendredi, un bloc de 500 tonnes s’est détaché. «Les CFF ont immédiatement pris des mesures de sécurité et surveillent le bloc, qui est désormais sécurisé par des câbles d'acier pour éviter qu'il ne glisse», écrit-elle.