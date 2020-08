Suisse Le Tessinois Marco Chiesa élu à la présidence de l’UDC

La présidence de l’UDC s’est trouvée un successeur à Albert Rösti, en la personne du conseiller aux États tessinois Marco Chiesa.

Le nouveau président de l’UDC Marco Chiesa est le premier Latin porté à la tête du parti. Les délégués du parti l’ont élu samedi par acclamation à Brugg (AG). En désignant le conseiller aux États tessinois, ils ont suivi la proposition de la direction et de la commission de sélection du parti.

«Nous n’allons pas changer notre ligne politique pour paraître plus sympathique», a averti Marco Chiesa après son élection à Brugg (AG). Il a notamment plaidé pour la fin de la libre circulation des personnes à travers un «oui» à l’initiative dite de limitation de l’immigration.

Applaudi, le Tessinois a présenté un sombre tableau de son canton. Il a accusé la libre circulation d’avoir fait augmenter le chômage et baisser les salaires des Tessinois face à la concurrence étrangère.

«Jeune rassembleur»

Président de la commission de sélection, l’ancien conseiller national Kaspar Baader a rendu hommage à la «ligne politique claire» de Marco Chiesa et à son travail de bâtisseur de la section tessinoise de l’UDC. «Le fait qu’il vient de la Suisse latine sera idéal pour ramener l’UDC romande sur la voie du succès», a souligné Kaspar Baader.

La commission a souhaité proposer une personnalité à l’image sympathique, rassembleuse par-delà les régions linguistiques et prête à rester en place durant environ huit ans. Elle a aussi souhaité désigner une personne de moins de 50 ans pour mieux s’adresser aux jeunes, a justifié son président.

Nomination critiquée

Candidat à la présidence, le conseiller national argovien Andreas Glarner s’était retiré de la course, suite au choix de la commission de sélection. Conseiller national zurichois et ancien président de sa section cantonale, Alfred Heer, n’en a pas fait de même. Durant l’assemblée, le président actuel de la section zurichoise Benjamin Fischer s’est est chargé pour lui en retirant la proposition de l’UDC zurichoise.

Quelques délégués ont critiqué la nomination de Marco Chiesa, peu connu du grand public, alors qu’Andreas Garner et Alfred Heer avaient «fait leurs preuves». Ils ont annoncé leur abstention lors du vote. Un autre membre du parti a critiqué l’attitude de l’ancien conseiller fédéral Christoph Blocher, qui avait «retiré sa confiance» à Albert Rösti après la défaite électorale du parti lors des fédérales.

«Blochérien souriant»

Dur sur le fond, mais modéré dans le style, le conseiller aux États tessinois est proche de la ligne de Christoph Blocher. Le politologue tessinois Oscar Mazzoleni décrit ainsi le nouveau président de l’UDC comme un «Blochérien souriant». Sur les questions de l’immigration, des travailleurs frontaliers, de l’asile et de l’Europe, le Tessinois est exactement sur la même ligne que le stratège du parti, relève le professeur à l’Université de Lausanne.

Mais il passe aussi bien en société, il veut plaire et cherche le dialogue. Grâce à cette politique, il a réussi à remporter un siège au Conseil des États pour la plus petite section du parti, celle du Tessin.

Selon Oscar Mazzoleni, Marco Chiesa devra toutefois travailler dur pour être accepté en Suisse alémanique et parvenir à y mobiliser les sections locales. L’UDC reste en effet malgré tout d’abord un parti alémanique. Le Tessinois pourrait dès lors avoir des difficultés à se rapprocher des membres de la formation au sein des villages et des communes.

Succès contre Lombardi

Âgé de 45 ans, Marco Chiesa représente son canton depuis déjà cinq ans au Parlement. Il a réussi son plus grand coup politique à l’automne dernier, lorsqu’il est arrivé en tête de la course au Conseil des États, détrônant le poids lourd du PDC Filippo Lombardi. Ce succès a fait la une des journaux alémaniques, pour l’une des rares victoires électorales de l’UDC.

Le Tessinois, marié et père de deux enfants, n’est pas un néophyte au sein du parti. Il a été élu à la vice-présidence de l’UDC avec la conseillère nationale Magdalena Martullo-Blocher au printemps 2018. Cette même année, il a également pris la vice-présidence de l’Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN).

D'abord un refus

«J'ai renoncé à ce poste non seulement en vue d'une éventuelle élection, mais aussi parce qu'il était de plus en plus incompatible avec mon mandat de conseiller aux Etats», avait-il précisé dans la presse.