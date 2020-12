La glace a cet avantage d’être le dessert parfait, qui se conserve malgré tout longtemps, ne demande aucune préparation et satisfait totalement en fin de repas quand on a une envie de douceur.

Et pourtant, par chez nous, manger de la glace en hiver semble presque être une hérésie. C’est amusant, quand on sait par exemple que la Finlande est le pays d’Europe qui consomme le plus de glace par tête, que le Canada fait partie du top 3 mondial des pays mangeurs de glace ou encore que l’Alaska est l’état où les habitants dévorent le plus de crèmes glacées des États-Unis!

Est-ce que les hivers ne sont pas assez rudes chez nous pour qu’on ait faim de desserts gelés? Peut-être…

Pour vous faire manger un peu plus de glace, cet hiver, car malgré tout c’est super-bon, même quand il fait froid dehors, on est allé voir des spécialistes: Alice Escorel Bourdeau et Garance Vallier, les créatrices de la marque de glaces «Oba!» à Genève.

Alice Escorel Bourdeau et Garance Vallier, créatrices de la marque de glaces «Oba!» Nicolas Schopfer

«Manger des glaces, c’est bon pour le moral», déclare d’entrée Garance Vallier. Important, à cette saison et après cette belle année 2020, d’avoir un peu de réconfort!

Et pour briser la glace, Alice qui est canadienne d’origine, propose de mêler la glace à un blondie. Le blondie, c’est une version de brownie, mais sans chocolat en somme. Et pour la gourmandise, Alice y ajoute des cacahuètes! C’est une recette simple et qui vaut définitivement le détour!

Voici sa recette:

175 g de beurre de cacahuètes naturel

65 g d’huile de colza

200 g de sucre brun

55 g de lait végétal neutre (soja, amande)

150 g de farine sans gluten

1/2 cuillère à café de sel

1/2 cuillère à café de poudre à lever

Cacahuètes entières (pour la décoration)

Préchauffer le four à 180 °C . Graisser légèrement un moule à gâteau carré de 20x20cm Dans un bol, mélanger vigoureusement avec une fourchette le beurre de cacahuète, l ’ huile et le sucre. Incorporer le lait. Incorporer la farine, le sel et la levure chimique. Une fois la farine légèrement mélangée, il est plus facile d ’ utiliser simplement vos mains pour pétrir la pâte jusqu ’ à ce qu ’ elle soit ramollie. Transférer la pâte dans le moule et presser pour la répartir sur toute la surface (elle sera très épaisse et ne se répandra pas toute seule). Disposer quelques cacahuètes sur le dessus en appuyant doucement. Cuire au four durant environ 15 minutes (les bords doivent être à peine colorés et le dessus doit paraître mou). Retirer du four et laisser refroidir complètement avant de le couper.

Voilà!

Il ne reste plus qu’à servir des parts modestes de ce blondie, car c’est un dessert assez riche, de surmonter le tout d’une belle boule de glace au chocolat (je vous conseille celles d’Alice et Garance, c’est une tuerie!) et de manger!

Enfin, si, pour les fêtes, vous ne savez quoi manger en dessert… Alice et Garance font des bûches de Noël glacées! Il y a quatre parfums différents, certains plus classiques que d’autres, mais tous valent définitivement la peine.

La «Nostalgique» goûte la vanille de Madagascar, le caramel et le spéculos). Guillaume Cottancin La «Classique»: chocolat et noisettes du Piémont. Guillaume Cottancin L’«Aventurière»: matcha, sésame noir et fraise. Guillaume Cottancin