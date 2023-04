idée originale: Un bocal pour conserver du vin

La garder ouverte ou la reboucher: il vous reste une bouteille de vin entamée et vous ne savez pas comment la conserver? Une sommelière américaine, qui partage ses connaissances autour de la vigne et du vin sur TikTok depuis septembre 2020, a peut-être la réponse. Dans une vidéo qui a cumulé plus de 2,3 millions de vues, elle explique comment facilement conserver du vin.