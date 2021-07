Pacifique : Un Boeing 737 cargo contraint d’amerrir en urgence à Hawaï

Un avion de la compagnie Transair a dû se poser au large de Honolulu dans la nuit de jeudi à vendredi après un problème de moteur. Les pilotes ont été récupérés par les garde-côtes.

Un Boeing 737 cargo de la compagnie Transair a dû amerrir au large d’Honolulu dans la nuit de jeudi et vendredi. L’avion était victime d’une panne de moteur, ont annoncé vendredi les autorités américaines.

Un porte-parole des garde-côtes, Matthew West, a déclaré sur CNN que l’un des pilotes avait été secouru par un hélicoptère des garde-côtes et l’autre par un hélicoptère des pompiers. Tous deux ont été transportés dans un hôpital d’Honolulu pour y être soignés.

Selon la FAA, les pilotes ont rapporté être en proie à un problème de moteur et tentaient de retourner à Honolulu lorsqu’ils ont été forcés de poser l’appareil en mer vers 1 h 30 heure locale.

L’avion est apparemment un 737 Classic ayant été fabriqué il y a au moins 33 ans, selon une source proche du dossier. Boeing «est au courant des informations provenant d’Honolulu, à Hawaï, et surveille de près la situation», a indiqué une porte-parole du constructeur.

L’entreprise assure être en contact avec le Bureau national des transports et de la sécurité des États-Unis (NTSB), l’agence qui enquête sur les accidents de transport, et être en train de recueillir les informations disponibles. La FAA et le NTSB vont chacun mener leur propre enquête.