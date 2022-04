France : Un Boeing reliant New York à Paris frôle le crash

Un avion d’Air France sur le point d’atterrir à Roissy-Charles-de-Gaulle est devenu incontrôlable, mardi. Les pilotes ont pu remettre les gaz in extremis.

Grosse frayeur au-dessus de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, mardi. Un Boeing 777 d’Air France en provenance de New York s’apprêtait à atterrir quand les pilotes ont réalisé que l’appareil ne répondait plus aux commandes et déviait vers la gauche, rapporte «Le Point». Le vol AF011 se trouvait à environ 370 mètres du sol quand les pilotes ont dû effectuer un «go around», à savoir une remise des gaz en urgence. À quelques dizaines de mètres près, une catastrophe majeure aurait pu survenir.

Dans l’enregistrement d’une conversation quelque peu angoissante entre le cockpit et la tour de contrôle, on peut entendre l’un des pilotes en train de lutter pour reprendre les commandes. «On a remis les gaz mais 4000 pieds, on va les maintenir. On vous rappelle», annonce-t-il, apparemment un peu paniqué. «Problème de commandes de vol. L’avion a fait à peu près n’importe quoi», reprend le pilote un peu plus tard, la voix plus calme. Le reste du vol s’est finalement déroulé sans encombre.

Mercredi, le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation civile (BEA) a annoncé dans un communiqué avoir ouvert une «enquête de sécurité», évoquant un «incident grave». De son côté, Air France indique que l’équipage a «interrompu sa séquence d’atterrissage et effectué une remise de gaz en raison d’un incident technique lors de l’approche. L’équipage a maîtrisé la situation et atterri normalement après une seconde approche.» La compagnie aérienne ajoute que la remise des gaz est «une procédure normale».