Yverdon: une balise pour lutter contre les violences et le harcèlement

Les victimes de violences appuient sur le bouton SOS et sont mises en relation avec une centrale d’écoute, qui prévient la police, si nécessaire.

Ses citoyens ont considéré qu’elle était une ville avec un bon niveau de sécurité, selon une étude menée entre 2020 et 2022. Et la Municipalité d’Yverdon-les-Bains (VD) compte bien poursuivre sur cette lancée. Un projet-pilote de lutte contre le harcèlement de rue et les violences en tout genre sera lancé d’ici deux semaines. Cinq balises avec bouton SOS, qui fonctionnent comme des téléphones, seront mises à disposition «des personnes pour qui demeure un fort risque de subir des violences, ou avec un sentiment de haute insécurité», explique Marylaure Garcia, responsable de l'Observatoire de la sécurité à Yverdon.