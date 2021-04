CHEVROLET CAMARO Z/28 - Un bolide pour le quotidien américain

Quand Ford a présenté sa Mustang, parvenant à proposer une «voiture de sport» abordable, stylée et fun pour un public jeune, General Motors a été déstabilisé. «I didn’t see this coming» («Je ne l’ai pas vu venir»), devait se dire à l’époque l’un ou l’autre dirigeant de GM. Mais ils ont été réactifs en mettant sur pied en l’espace de deux ans la Chevrolet Camaro.

Plein phare sur la forme

«Jeunesse + confort + prix bas»: telle était la formule à succès pour la Ford Mustang. Une formule reprise par General Motors, qui a décidé de renoncer à toute expérimentation technologique. Même sur le plan des formes, le constructeur s’est inspiré de la Mustang, attribuant à la nouvelle Camaro des proportions similaires, c’est-à-dire une partie avant allongée et un train arrière court. L’empattement correspondait également à celui de la Ford.



Malgré la pression temporelle, GM s’est toutefois abstenu de reprendre les modèles de la gamme existante et de les adapter en termes de proportions. Au contraire, la Camaro a été entièrement redessinée, même si certains éléments ont été empruntés au coupé sport Chevrolet Corvair Corsa de 1965 à moteur arrière. La carrosserie autoportante, quant à elle, se voulait moderne et attrayante.

Grâce à différents packages, la Camaro, qui était disponible en version coupé et cabriolet deux-portes, pouvait également être adaptée à ses propres besoins. La version RS, par exemple, avait des phares cachés et des feux arrière de conception différente. La version SS était dotée de moteurs plus puissants, d’une suspension optimisée et de bandes de rallye accrocheuses.

Ici, la version Z/28 de la dernière année de construction. Darin Schnabel - Courtesy RM/Sotheby’s / www.zwischengas.comDarin Schnabel - Courtesy RM/Sotheby’s / www.zwischengas.com Avec ça, vous pouviez presque vous rendre à la prochaine course du week-end. Darin Schnabel - Courtesy RM/Sotheby’s / www.zwischengas.comDarin Schnabel - Courtesy RM/Sotheby’s / www.zwischengas.com Trêve de fioritures à l’avant, mais un sacré spoiler. Darin Schnabel - Courtesy RM/Sotheby’s / www.zwischengas.com

Un intérieur moderne et une grande sécurité

L’intérieur de la Camaro avait également été conçu à neuf et présentait des caractéristiques assez futuristes. Complété par des garnitures en skaï, l’intérieur était disponible en quatre couleurs. Les sièges, relativement fins, mais confortables, présentaient des coutures dans le sens de la longueur. Alors que l’espace à l’avant était généreux, les passagers arrière devaient se contenter d’un espace nettement restreint. La Camaro était clairement un coupé 2+2.

La technologie en stock

Avec la Camaro, GM a introduit une nouvelle base appelée la plateforme «F-Body», également utilisée par Pontiac quelques mois plus tard. Il ne s’agissait cependant pas d’un tout nouveau développement, car il permettait d’utiliser la technologie de la propulsion arrière déjà utilisée depuis 1962, comme celle de la Chevy II.



Une large gamme de moteurs était disponible, allant des six cylindres en ligne de 3,8 litres jusqu’au V8 de 5,7 litres. Selon le moteur, le véhicule développait une puissance comprise entre 142 et 299 ch SAE. Globalement, le véhicule affichait un poids de 1561 kg, atteignait les 206 km/h et ne nécessitait que 8,4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

La touche suisse

À partir de 1967, certaines Chevrolet Camaro étaient assemblées à Bienne, notamment la version six cylindres et le modèle équipé du V8 de 4,8 litres. Les versions plus puissantes, en revanche, étaient importées complètement assemblées. La fourchette de prix s’étalait de 16’000 à 26’000 francs.



À deux reprises, Mark Donohue a remporté le championnat Trans-Am aux États-Unis au volant de la Chevrolet Camaro Z/28 pour l’équipe de Roger Penske. Ce n’est qu’en 1970 que Parnelli Jones a réussi à détrôner la Camaro avec la Ford Mustang, après la victoire de Jerry Titus au volant de Ford Mustang GT 350, en 1967.