Un bolide surpuissant très moitié-moitié

La rumeur est désormais confirmée: l’entreprise fribourgeoise Morand Cars est en train de développer la première hypercar de Suisse. À la genèse de ce projet un peu fou: la rencontre entre Benoît Morand et Éric Boullier. Le premier n’est autre que le patron de la société et directeur de l’écurie Morand Racing, qui avait été la première à concevoir une voiture hybride pour Le Mans. Le second est un ancien directeur d’écuries de F1, telles que Lotus et McLaren. «Avec Éric, ça faisait longtemps qu’on voulait faire un truc ensemble et concevoir une hypercar nous a permis de mettre à profit nos expériences respectives. Après plus de trois ans de réflexion et de développement, nous sommes maintenant prêts pour le lancement», explique Benoît Morand.

Leur véhicule va se décliner en deux modèles, une hybride rechargeable (Plug-in Hybrid) et une voiture 100% électrique (Full-Electric), et combinera des technologies issues des univers de la F1 et du Mans. Selon leurs calculs, il sera doté d’une puissance dépassant les 1000 chevaux, pour un poids d’environ 1250 kilos. La version Full-Electric devrait même offrir un rapport poids-puissance inférieur à celle d’une F1.Benoît Morand se réjouit également d’avoir pu faire la part belle à ses racines: «Le développement, la production et les bureaux administratifs sont installés à Vuadens, à moins de 10 kilomètres du garage historique de mon père», souligne-t-il. De plus, pour la carrosserie, il a choisi d’utiliser de la fibre naturelle de lin, développée par une autre société fribourgeoise. Et c’est encore une entreprise implantée dans le canton noir et blanc qui se cache derrière les batteries, les condensateurs et le stockeur hybride.«Un premier prototype devrait sortir du garage d’ici à la fin de 2021», annonce Benoît Morand. Le bolide sera ensuite homologué pour la route. Mais il ne fait aucun doute que seule une clientèle fortunée pourra se l’offrir, son prix devant dépasser les 2 millions de francs.