Berne juge impossible de limiter les sucres ajoutés pour les bébés

Besoin de sucre, mais pas tant

«Un enfant sur six est déjà en surpoids en Suisse. Le sucre active le circuit de récompense du cerveau, à l'instar des drogues, et peut donc engendrer une dépendance. C'est pourquoi les pédiatres recommandent de réduire la consommation de sucre des enfants et en particulier des bébés», relevait Manuela Weichelt dans son texte. Le sucre, en tant que tel, n’est pas l’ennemi absolu. Il est d’ailleurs présent naturellement dans le lait maternel ou les compotes de fruits. Ce sont les ajouts de sucre qui sont pointés du doigt. Certains nutritionnistes estiment qu’il faudrait tout bonnement s’en passer complètement. L’OMS cherche à durcir les règles pour l’industrie en matière de sucres ajoutés et de marketing pour ces aliments.