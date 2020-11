Samedi, peu avant la partie contre l'Espagne, on a appris les tests positifs au coronavirus du latéral droit Silvan Widmer et du préparateur physique Oliver Riedwyl. Ils étaient avec l'équipe depuis lundi dernier.

Widmer, ici avec Thorgan Hazard, a quitté le groupe samedi. KEYSTONE

Comme l'ensemble de la population mondiale, comme vous, comme moi, le petit monde du football et l'équipe de Suisse en particulier, tous sont fatigués, très fatigués par cette vilaine pandémie. L'un des communicants de l'ASF, dans la foulée du départ de Silvan Widmer du rassemblement de l'équipe nationale, nous confiait volontiers son ras-le-bol à lui aussi, car 80% de son travail consistait à s'occuper du Covid. On veut bien le croire.

Samedi, les Suisses et les Espagnols auraient sans doute été près de 40'000 à garnir les travées du Parc St-Jacques, mais il va falloir attendre encore de longs mois pour espérer revivre non pas à la normale, mais avec un semblant de normalité. Notre sort est dans les mains de Pfizer, Moderna et compagnie, comme de tous ceux qui sortent de chez eux et qui, on l'espère, se lavent bien les mains et n'oublient pas leurs masques. On ne l’a sans doute pas assez répété.

Ces mesures d'hygiène et de distanciation sociale - des mots dont on n'aurait jamais pensé il y a encore quelques mois qu'ils deviendraient les plus prononcés en 2020 - sont aussi au cœur de l'actualité de l'équipe de Suisse depuis ce week-end. Car samedi, quelques heures avant le match de Ligue des Nations face à l'Espagne, la «Nati» a dû dire au revoir en catastrophe et de loin au latéral droit Silvan Widmer et au préparateur physique Oliver Riedwyl.

«La période d’incubation estimée est de 3 à 7 jours.» CHUV

Les deux hommes avaient été contrôlés négatifs en début de semaine et, au sein de l'encadrement de la sélection helvétique, on est un peu tombés des nues lorsque le couperet est tombé. À quel moment ces deux hommes ont-ils bien pu être contaminés? Selon le CHUV de Lausanne, «La période d’incubation estimée, c’est-à-dire le laps de temps entre l’infection et l’apparition des premiers symptômes, est de 3 à 7 jours.» Pour l’OSFP, «En règle générale, le test par PCR est positif 1 à 2 jours avant le début des symptômes et dans les deux à trois semaines suivantes».

Autant dire que Widmer et Riedwyl ont sans doute attrapé ce vilain virus très peu de temps avant de rejoindre le rassemblement. Mais que s'est-il ensuite passé sur place? C'est ce qui fait, on peut l’imaginer, trembler quelques personnes au sein du directoire de l'ASF. Car tous les protocoles du monde peuvent bien être mis en place, l'être humain reste un être humain et, dans une équipe de football comme dans tant d'autres domaines de la vie dite «normale», il est très difficile de maintenir les sacro-saintes distances sociales.