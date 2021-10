Réseaux sociaux – Un boom des SMS enregistré pendant la panne Facebook 

Têtes-en-l'air devenus attentifs

L'application de billets de transports publics Fairtiq a aussi été impactée par la panne. Démarrer son billet quand on monte dans le train et l'arrêter quand on finit son trajet, l'expérience l'a montré: les utilisateurs oublient souvent de terminer leur trajet et doivent parfois régler leurs comptes par la suite avec le service client de l'appli. Or lundi, «soudainement, entre 16h et 21h», Fairtiq a remarqué «comparativement moins d'oublis de check-out, comme si tout le monde avait plus de temps et moins de distractions», remarque l'entreprise avec amusement.