Suisse : Un «booster» pour les 5 à 11 ans: Pfizer demande l’autorisation

L’entreprise veut proposer un rappel de vaccin aux enfants. Aux États-Unis, les autorités viennent de donner leur accord.

Six mois après l’autorisation de la vaccination de base, Pfizer demande à pouvoir en remettre une dose. AFP

Une dose de rappel six mois au minimum après les deux premières pour les enfants de 5 à 11 ans: c’est ce que veut pouvoir proposer Pfizer, qui vient de soumettre sa demande à Swissmedic, comme l’indique l’institut thérapeutique mardi. Il est rappelé que les doses administrées à cette catégorie d’âge sont moins concentrées et quatre fois moins volumineuses que celles qui sont injectées aux plus de 12 ans.

Pfizer avant Moderna

«Swissmedic analyse le bénéfice et les risques de cette nouvelle recommandation posologique à l’aune des données qui lui ont été transmises», dit l’institut, qui rappelle que les enfants de 5 à 11 ans peuvent recevoir le vaccin de Pfizer depuis le 10 décembre 2021.

Pfizer va ainsi plus vite que Moderna, l’autre principal fabricant de vaccin utilisé en Suisse. Pour ce dernier, Swissmedic a seulement donné son autorisation pour deux demi-doses de base le 13 mai 2022, et uniquement dès l’âge de 6 ans, quoi doivent être administrées à quatre semaines d’intervalle et «surtout» pour les enfants qui souffrent «de pathologies sous-jacentes».

Les États-Unis en premier

Aux États-Unis, le «booster» de Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans vient d’être autorisé par la Food and Drugs Administration (FDA), l’équivalent de Swissmedic, le 17 mai. «La vaccination reste le moyen le plus efficace de se protéger du Covid et de ses conséquences, et elle est sûre», dit la FDA dans son communiqué.

La décision s’est fondée sur des données issues de 67 enfants qui ont participé à des essais et reçu un booster entre 7 et 9 mois après leurs deux premières doses. «Le taux d’anticorps un mois après le booster avait augmenté par rapport à avant l’administration du booster», détaille la FDA.