Wordlinator : Un bot cruel gâchait le plaisir des fans du jeu «Wordle»

Twitter a suspendu un compte automatisé qui révélait le mot à découvrir du lendemain aux joueurs qui partageaient leur score sur le réseau social.

«J’ai été envoyé du futur pour en finir avec la vantardise autour de «Wordle», indiquait la description du compte Twitter @wordlinator avant d’être suspendu par le réseau social. Ce bot, ou plutôt son créateur, prenait un malin plaisir à spoiler la réponse correcte du lendemain aux joueurs fans du récent jeu viral en ligne «Wordle» . Ce dernier, rappelant l’ancien jeu télévisé «Motus», consiste à découvrir chaque jour un mot en anglais de cinq lettres en six essais maximum. Après chaque tentative, le joueur se voit indiquer quelles lettres ont été devinées et si elles sont bien placées.

«Mon Dieu, arrêtez de vous vanter. Reprenez votre vie avec la réponse de demain: XXXXX» ou encore «Devinez quoi, tout le monde s’en fiche de vos expériences linguistiques médiocres. Pour vous donner une leçon, voici le mot de demain: XXXXX», répondait automatiquement le bot sous les tweets des joueurs qui partageaient leur score sur la plateforme de microblogging, rapporte The Verge . But: divulgâcher la bonne réponse du lendemain pour ruiner leurs parties.

Pour mener à bien son opération cruelle, le créateur du bot s’est inspiré du travail de rétro-ingénierie, repéré par NME, de l’ingénieur logiciel Robert Reichel. Curieux, ce dernier a voulu comprendre le mécanisme du jeu «Wordle», qui a rapidement été cloné, en allant fouiller dans les entrailles de son code source. Comme il l’explique dans un billet de blog publié le 9 janvier dernier, il a ainsi pu déterminer quel était le mot du jour à découvrir et celui du lendemain. Son erreur a été de publier sa méthode et d’inciter les internautes à l’essayer. Il n’en fallait pas plus pour que le créateur du bot @wordlinator s’en serve pour spammer ses victimes.