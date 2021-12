Martigny – Un boucher voit sa peine réduite pour cause de lenteur de l’instruction

Le Tribunal de Martigny a infligé une amende de 65’000 francs à un boucher bas-valaisan pour recel douanier par habitude et de recel sur la TVA sur 48 tonnes de viande importées de France entre 2013 et 2016. C’est la moitié de l’amende de base infligée par l’Administration fédérale des douanes (AFD) contre laquelle il avait fait recours. Le montant total de la fraude avoisine le 1,1 million de francs.

Si l’amende est confirmée, le Tribunal a choisi de la réduire drastiquement. La Cour a tenu compte de la situation financière personnelle du prévenu et d’un manque certain de célérité (rapidité) de l’instruction.

L ’affaire avait démarré le 2 mars 2016 . Ce jour-là, un Français et un Marocain se f a i saient i ntercepter par une patrouille des gardes-frontière , à Plan-les-Ouates (GE) . Au moment de leur interpellation, ils é t aient en train de t ransfér er de la viande fraîche , non déclarée, d’un véhicule français à un utilitaire suisse.

Rétractation jugée pas crédible

L’enquête diligentée par l a section antifraude douanière de Genève a vait permis d’établir qu ’ entre septembre 2013 et février 2016 la boucherie v a laisanne a vait, elle au s si, acheté de la viande fraîche – pour produire de la viande séchée – « en se doutant que cette marchandise n ’ était pas dédouanée », selon l’acte d’accusation . «Je me doutais bien que, depuis ma première commande que je payais moins cher qu’en Suisse, les produits n’étaient pas dédouanés», avait admis l’accusé lors d’une audition en 2016.

Devant le Tribunal, le 2 novembre dernier, le trentenaire était revenu sur ses propos: «Je ne sais pas du tout pourquoi je suis là. J’ai toujours commandé de la marchandise à une entreprise basée en Suisse et je payais la TVA sur mes factures transmises à ma fiduciaire.» Son avocat, Maître Patrick Fontana, avait plaidé l’acquittement, rappelant que son client n’était pas le propriétaire de la boucherie. «Il n’en est pas moins responsable des commandes, des achats, de la vente et de la production depuis plus de dix ans, a rappelé le Tribunal dans son jugement. De plus, selon les déclarations du prévenu lui-même, c’est bien lui qui a décidé d’acheter des marchandises litigieuses. Un choix qu’il a consenti librement. Les actes commis sont graves.» Quant à la rétractation de ses aveux au moment du procès, elle n’a pas trouvé grâce devant la Cour.