Un bouledogue meurt de chaud dans un coffre de voiture à Rorschach (SG)

La police cantonale rappelle que la température dans une voiture peut excéder les 50 degrés, et ce dès une température extérieure de 20 degrés.

Ce dimanche à Rorschach (SG), un passant a entendu un chien gémir depuis le coffre d’une voiture. Il a alors contacté la police cantonale et a tenté d’ouvrir une fenêtre du véhicule afin de lui donner de l’eau. Malheureusement, à leur arrivée, les agents n’ont pu que constater le décès du bouledogue français de 2 ans. Ils ont retrouvé l’animal dans une cage pour chien, elle-même dans le coffre du véhicule. La voiture était garée au soleil et la température extérieure avoisinait les 27 degrés. Le propriétaire est arrivé sur les lieux 15 minutes plus tard. Le jeune homme de 26 sera dénoncé au Ministère public de Saint-Gall pour infraction à la loi sur la protection des animaux.