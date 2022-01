Hockey – Un boulet de canon pour bien débuter l’année

Le boulet de canon de Toni Rajala, après seulement huit secondes de jeu en troisième période (2-0), a redonné un peu d’air et une certaine marge de manœuvre au HC Bienne. Avant la « praline » de l’attaquant finlandais, le HCB n’avait pas fait grand-chose de faux, si ce n’est d’avoir manqué d’efficacité devant le gardien Damiano Ciaccio et ainsi galvaudé l’occasion de s'épargner un éventuel retour des Léventins.

Ce premier match de l’année pour les Biennois, le premier aussi depuis leur victoire 2-1 à Lausanne le 22 décembre dernier, aura été quelque peu laborieux même si les intentions seelandaises, avec toujours cette volonté de se porter vers l’avant et de contrôler le puck, ont fini par payer en fin de partie (3-0 en troisième période).

L’équipe d’Antti Törmänen, qui avait pris l’avantage à la 18e minute grâce à une réussite de Michael Hügli (1-0) et ensuite préservé son avance grâce à la maîtrise du gardien Joren van Pottelberghe, a finalement « fait le boulot » lorsqu’il a été question de mettre trois bons points au chaud pour lancer l’année 2022.

Derby contre le SCB mercredi

Les Seelandais ont de quoi voir la suite avec un certain optimisme. Plusieurs cadres ont effectué leur retour au jeu dimanche contre Ambri. Damien Brunner (blessure) et Mike Künzle (maladie) pour commencer, deux joueurs clé s qui ont ainsi pu reformer une triplette 100% zurichoise toujours aussi spectaculaire avec Luca Cunti au centre. Brunner, passeur, et Künzle, buteur, ont d’ailleurs uni leurs efforts pour inscrire le 3-0 (54e) avant que ce même Künzle s’offre un doublé de toute beauté sur un service parfait de Cunti cette fois-ci (57e, 4-0).