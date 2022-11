Cuisine : Un bouton pour décider du repas et se faire livrer les ingrédients

Les recettes de cuisine ne manquent pas sur le web, truffé de sites proposant une multitude d’idées pour agrémenter le quotidien culinaire de tous ceux qui aiment se mettre aux fourneaux. Cependant, cette multitude de propositions peut nous rendre la tâche encore plus difficile lorsqu’il s’agit de décider quel nouveau plat concocter. De plus, il faut encore se rendre en magasin pour compléter la liste des ingrédients, ce qui n’est pas du goût de tout le monde.

Kavall, l’épicerie qui propose déjà de livrer à la porte des clients les courses en 10 minutes, a peut-être trouvé la solution pour les habitants de Stockholm, Göteborg, Malmö et Oslo par le biais d’un simple bouton physique. Sur pression de celui-ci, une recette de cuisine est tirée au sort et tout le nécessaire pour préparer le repas est acheminé par vélo chez le client.

Éviter la fatigue décisionnelle

L’épicerie 2.0 propose, en plus de cette nouvelle fonction, son pendant dans l’application Kavall dédiée dans ce qui est pour l’instant un projet pilote. Une solution qui selon Sandra Modée, chef du marketing de l’entreprise, offrira plus de liberté en coupant au stress de la fin de journée où il n’y aura plus besoin de réfléchir et de se mettre d’accord sur que cuisiner ni devoir rapidement faire ses courses. Une idée intéressante dans le monde actuel, du simple fait que se voir livrer des ingrédients surprise peut éveiller la créativité des cuisiniers en herbe.