Zurich - Un bovin de la race Highland sur les voies

Un lecteur a été témoin d’une scène peu banale mardi à Hedingen. Il a vu un bovin de la race Highland s’approcher des voies dans la gare du village alors qu’un train s’approchait. Puis, le bovidé a traversé les rails avec des sauveteurs à ses trousses. La police municipale d’Affoltern am Albis, qui s’est rendue sur place avec une patrouille et a aidé à attraper le fuyard, confirme l’incident. «Plusieurs animaux se sont échappés de Bonstetten et ont couru jusqu’à la commune voisine», a déclaré un porte-parole. Avec le propriétaire, les forces de l’ordre ont pu capturer les animaux. Mais la traque a duré plus de deux heures. «En fin de compte, tout le bétail a retrouvé son chemin, sain et sauf», poursuit le porte-parole.