Fribourg: Un boxeur amateur profite de sa copine pour se procurer des produits dopants

Peine pécuniaire ferme

Le préjudice annoncé s’élève à plus de 14’000 francs. Le médecin aussi a déposé une plainte et le Ministère public fribourgeois vient de condamner le boxeur à 150 jours-amende (à 80 francs le jour), sans sursis, soit 12’000 francs. Quant à la boxe, le désormais trentenaire n’a plus de licence active et n’apparaît plus sur le site de son dernier club.