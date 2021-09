Italie : Un boxeur suspendu pour ses tatouages nazis

Un boxeur italien a été suspendu jeudi par la Fédération italienne de boxe en raison de ses «tatouages avec symboles et évocations nazis», au cœur d’une polémique depuis un combat officiel samedi dernier.

Un cas d’apologie au nazisme

«Le tribunal considère que montrer en public des tatouages avec des symboles et des évocations nazis non équivoques lors d’une compétition sportive officielle représente un comportement grave et injustifié pour un licencié», s’opposant «aux principes généraux d’égalité, de non-violence et de non-discrimination à la base du système sportif», selon la décision.