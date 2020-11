Dans cette affaire, le Ministère public et l’accusé étaient parvenus à se mettre d’accord sur une peine de 5 ans, dans le cadre d’une procédure simplifiée. Mais le juge qui devait ratifier la sentence a estimé que cette condamnation était insuffisante, et il n’était pas non plus d’accord sur la qualification des faits. Ayant préjugé le dossier, il s’est récusé et tout le processus est reparti de zéro. Entre-temps, le prévenu a déjà effectué près de quatre ans de prison sans être encore condamné. Selon la jurisprudence, cette longue attente devrait jouer en sa faveur.