Bâle-Campagne - Un braqueur de banque devient la risée du web

Un braquage a été commis, vendredi matin, dans une filiale UBS de Muttenz (BL). L’auteur des faits, qui n’a pas encore pu être identifié, a pénétré la banque avec un déguisement pour le moins original. Il était vêtu d’un peignoir, d’un bonnet noir et avait le visage dissimulé par une sorte de voile blanc. Armé, le braqueur s’est enfuit avec plusieurs milliers de francs.

La police de Bâle-Campagne a publié une photo du coupable sur son compte Facebook. Rapidement, le look du suspect et le sac en papier avec le slogan Coop «Il faut que ça pue» (ndlr: faisant allusion à la fondue ou la raclette) ont fait sensation et suscité un déchaînement de réactions sur les réseaux sociaux.