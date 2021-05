Football - Un brin truqueur, il se fait expulser

La scène vaut la peine d’être vue, même si on ne comprend pas bien le projet de l’entraîneur du Rapid Bucarest, équipe évoluant en deuxième division roumaine.

L’arbitre a été intransigeant

Même si l’entraîneur n’a pas touché la balle, son comportement n’a absolument pas été du goût de l’arbitre de la rencontre. Il a expulsé le trouble-fête, qui n’a pas du tout compris ce qui lui arrivait. Mihai Iosif a montré tout son étonnement et s’est même permis de râler en se justifiant.

C’est vrai que cette action s’apparente plus à une plaisanterie qu’à de l’antijeu pur et dur. Mais à ce moment du match, alors que l’équipe qui attaquait était menée 1-0, l’arbitre en a décidé autrement. On ne plaisante pas avec le règlement en Roumanie.