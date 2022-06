Cyclisme: Un Britannique crée la surprise, des Suisses partout

Ça va être une constante lors de cette boucle nationale, au vu de son tracé en électrocardiogramme: toutes les arrivées s'annoncent haletantes et les pronostics compliqués. On en a déjà eu la preuve ce dimanche, avec la victoire d'un Britannique très peu connu du grand public et qui a devancé au sprint l'Allemand Maximilian Schachmann et le Danois Andrés Kron. Le coureur de la Bahrain, ancien footballeur, a remporté là son succès le plus marquant depuis ses débuts professionnels en août 2018.