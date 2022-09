Royaume-Uni : Un Britannique sur deux estime que Liz Truss devrait démissionner

Après la présentation d’un «minibudget», à base de baisses d’impôts massives financées par la dette, par son ministre des Finances Kwasi Kwarteng, le 23 septembre, les marchés se sont affolés et la livre sterling a atteint, lundi, un plus bas niveau historique. Le Fonds monétaire international a alors demandé au Royaume-Uni de revoir sa copie, tandis que la banque centrale a décidé d’intervenir en urgence pour calmer le jeu.

Pas de marche arrière

Les ménages britanniques sont étranglés par une inflation à près de 10% et s’inquiètent de savoir s’ils pourront se chauffer ou rembourser leur prêt immobilier cet hiver. Si Liz Truss a annoncé un gel du plafond des prix de l’énergie, ces derniers ont quand même doublé en un an. Et les baisses d’impôts qu’elle a annoncées vont d’abord bénéficier aux plus riches.