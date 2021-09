Valais - Un budget 2022 positivement tourné vers l’avenir

«Cette situation est possible grâce à l’utilisation accrue de certains fonds (de réserve) pour 220 millions de francs», précise le conseiller d’État en charge des finances, Roberto Schmidt. Plus globalement, le canton envisage d’investir 2,5 milliards de francs entre 2022 et 2025. «Il faut voir ce budget comme une continuité du précédent, même si le contexte financier et sanitaire reste incertain.»