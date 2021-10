Portugal : Un budget voué à l’échec menace la survie du gouvernement

Le Premier ministre socialiste Antonio Costa joue très gros ce mercredi lors du vote du budget 2022 devant les députés. Un échec pourrait conduire à la dissolution du Parlement portugais.

Vote ce mercredi

Coalition fragile

«Appareillage de fortune»

«Pire scénario possible»

Extrême droite en embuscade

Pourtant, le scénario de législatives anticipées ne favorise aucune des forces en présence, sauf l’extrême droite qui espère confirmer sa percée à l’élection présidentielle de janvier dernier, a commenté auprès de l’AFP la politologue Paula Espirito Santo, de l’Université de Lisbonne. Dans sa volonté de se démarquer du pouvoir socialiste, la gauche radicale risque un «hara-kiri politique», tandis que le Premier ministre et le président doivent maintenant gérer «le pire scénario possible pour le Portugal», qui s’efforce de dépasser la crise sanitaire grâce au succès de sa campagne de vaccination, a-t-elle ajouté. Et, à droite, les deux partis conservateurs ont eux aussi été pris à contre-pied, au milieu de disputes internes qu’ils doivent résoudre entre fin novembre et début décembre.