Objets connectés : Un bug a donné accès aux caméras d’autres utilisateurs

Le fabricant de produits de sécurité Eufy a corrigé une faille de sécurité qui a affecté «un nombre limité» de personnes.

Voilà un problème de confidentialité dont la firme Eufy, spécialisée dans les produits de sécurité, se serait bien passée. À cause d’un bug, des utilisateurs de ses caméras de surveillance ont eu la mauvaise surprise de pouvoir accéder aux comptes, ainsi qu’aux flux vidéo en direct et enregistrés d’autres utilisateurs via l’app du fabricant. Le problème a été rendu public lorsque des clients ont commencé à signaler le phénomène sur la plateforme Reddit. «Je suis en Australie et j’ai le même problème. Je pouvais accéder à tout sur le compte de quelqu’un d’autre y compris le flux en direct, et je contrôlais sa caméra (panoramique, inclinaison, rotation). J’ai pu faire des enregistrements vidéo, en utilisant le bouton d’enregistrement de l’application, qui ont été sauvegardés sur mon téléphone», a par exemple raconté un certain cazac73.