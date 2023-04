Un bug de batterie persistant le prive de son camping-car VW

Certains bus California T6.1 ont des problèmes avec leur batterie secondaire. VW

«Vous mettez le contact, l’affichage de la batterie auxiliaire indique 100%, puis vous allez faire une course, il affiche 30%, et quand vous reprenez le véhicule il est à 60%, et c’est tout le temps comme ça!» Depuis qu’Arnaud* a acquis un bus de camping Volkswagen (VW) d’occasion, toujours sous garantie, fin août dernier, il n’a pu vraiment en profiter. La faute à un problème avec la batterie secondaire, qui alimente des options comme le toit ouvrant, le chauffage ou le frigo.

Le Genevois, qui voulait faire de ce modèle California T6.1 un bureau mobile et y brancher ordinateurs ou drones, ne l’a jamais utilisé à son plein potentiel: «À certains moments, tout est coupé.» Et, malgré plusieurs visites à son garage, rien ne s’est amélioré: «J’ai dû l’amener cinq ou six fois déjà, déplore-t-il. La dernière fois, on m’a dit que c’était réglé, mais ce n’était pas le cas. C’est hallucinant!» Résultat: son van est de nouveau chez son garagiste depuis une semaine.

Plusieurs plaintes depuis juillet

Et Arnaud n’est pas le seul à rencontrer des problèmes avec son camping-car. Volkswagen Suisse confirme être «au courant de plaintes depuis juillet 2022» concernant certains modèles: «Les California T6.1 des années 2020, 2021, 2022 et 2023, pourvus d’un équipement supplémentaire en option «2. Batterie», peuvent être affectés, précise Christian Frey, responsable de la communication pour la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires en Suisse. Il s’agit d’une erreur logicielle qui, dans des conditions spécifiques, signifie que la deuxième batterie peut se décharger et que l’énergie est prélevée sur la batterie de démarrage.»

Aucun rappel

Le problème peut être résolu avec une mise à jour du logiciel et, «dans certains cas, la batterie supplémentaire doit être remplacée.» Cependant, «tous les véhicules ne sont pas concernés», souligne le communicant, sans être en mesure de pouvoir se prononcer sur leur nombre, que ce soit en Suisse ou en Europe. Aucun n’a été rappelé. Concernant le bus d’Arnaud, «les problèmes avec la batterie peuvent avoir plusieurs raisons», et c’est le cas ici, ajoute Christian Frey. À l’atelier, «nous avons découvert après la mise à jour que le problème était dû à une consommation d’énergie excessive, qui s’est produite sur une unité de commande. En ce moment, nous testons et une solution émerge.»