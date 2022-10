Soleure/Argovie : Un bug de la police empêche l’arrestation rapide d’un détenu évadé

Une erreur de transmission a retardé la recherche d’un prisonnier s’étant échappé du véhicule qui le transportait, début octobre à la gare d’Aarau.

La police recherche le fugitif avec cette photo. Photo: police argovienne

Quand un détenu s’évade, il faut faire vite. Car plus le temps passe, plus les chances de le retrouver s’amenuisent. Dans ce genre de situation, il est d’autant plus important que les autorités des différents cantons collaborent bien entre elles. Un cas relaté par «Blick» montre que ce n’est pas toujours le cas. Le 4 octobre dernier, un délinquant de 34 ans s’est évadé à Aarau (AG) d’un véhicule de détention lors d’une inspection du service des migrations.

Il séjournait souvent dans la région d’Olten depuis 2014. Entre février 2018 et avril 2019, il a commis des délits: il aurait provoqué des fractures au visage de sa petite amie et aurait battu une autre femme et deux hommes. Après son arrestation en 2019, il a été condamné à une peine de prison suivie d’une expulsion du territoire et d’une amende.

Un changement de chaussures suspect

Selon le quotidien alémanique, il a été aperçu peu de temps après sa fuite à Olten (SO). Une caméra de surveillance y a filmé plusieurs hommes sur un parking. Sur les images, on voit un homme monter dans une Mercedes grise et changer de chaussures alors que la porte du véhicule était ouverte.

Intrigué par la scène, le propriétaire de la caméra de surveillance a contacté la police soleuroise. «L’appel a été pris en compte et transmis immédiatement à la police argovienne en charge de l’affaire», assure Astrid Bucher de la police soleuroise, interrogée par «Blick».

Le hic: certaines informations pourtant cruciales n’ont pas été transmises. Les images de la caméra de surveillance, par exemple. La police soleuroise regrette cette erreur. Entre-temps, d’autres informations concernant le fugitif auraient été reçues et traitées par les polices. Le fugitif, lui, court toujours.