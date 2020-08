CFF Un «bug» électrique perturbe le trafic de Genève à Sierre

Un défaut d’alimentation génère de fortes perturbations sur le trafic ferroviaire romand. La durée des perturbations devrait durer jusqu’en fin de matinée.

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Villeneuve et Bex, dans le canton de Vaud, à cause d’un défaut d’alimentation électrique ce mardi matin. Conséquences, de nombreux trains sont en retard ou supprimés, et les perturbations se font sentir de Genève à Sierre. Car en parallèle, le trafic est également interrompu entre Rolle et St-Prex, pour la même raison, et devrait le rester probablement jusqu’à 11h. Quant à la panne dans l’est vaudois, les CFF ne peuvent pas encore estimer la durée des restrictions.

Les lignes concernées sont les InterRegio et les RE qui relient Annemasse (F) à Saint-Maurice (VS). La durée de la perturbation est indéterminée. Les voyageurs de Genève-Aéroport, Genève, Lausanne pour Sion, Sierre et Brig ou vice versa voyagent via Bern. Un bus de remplacement circule entre Villeneuve et Bex. Les CFF annoncent que les équipes de réparation sont sur place. «Ah, eh bien on voit que c’est la rentrée…», a exprimé, lasse, une pendulaire vaudoise.