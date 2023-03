Un bug de ChatGPT expose l’historique des conversations

Lundi, en raison d’un bug localisé dans une bibliothèque open source et désormais annoncé comme corrigé, OpenAI avait temporairement mis à l’arrêt ChatGPT, dont une nouvelle version de son IA a récemment été dévoilée . L’entreprise californienne avait reçu des signalements d’utilisateurs surpris et inquiets, sur Reddit et Twitter, de pouvoir accéder à l’historique des conversations d’autres internautes.

Adresses e-mail d’inconnus

Dans une déclaration à Bloomberg, OpenAI avait déclaré mardi que seuls les intitulés des conversations pouvaient être vus et non l’intégralité des conversations passées. Mais l’ampleur de la fuite serait plus importante, d’après d’autres utilisateurs. Pendant la durée de la panne, certaines personnes disent avoir vu s’afficher des adresses e-mail appartenant à des inconnus en tentant de s’abonner à ChatGPT Plus, version payante du chatbot, rapporte PCMag. Selon un témoignage, en utilisant ce même formulaire d’abonnement un code a été envoyé par SMS à un numéro de téléphone qui ne lui appartenait pas.