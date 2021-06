Instagram : Un bug permettait de voir des contenus privés

Un étudiant en informatique indien a reçu une récompense de 30’000 dollars pour avoir découvert une faille de confidentialité du réseau social.

Lorsque le détenteur d’un compte Instagram active le mode privé dans les paramètres du réseau social, les photos, vidéos et stories qu’il publie ne sont en théorie visibles que par les personnes autorisées à accéder à son profil. Or, pendant des mois, ce n’était pas le cas. Un bug pouvait permettre à quiconque de voir des contenus protégés sans suivre le compte privé associé. C’est ce qu’a découvert le développeur indien Mayur Fartade, 21 ans. Le 15 juin, cet étudiant en ingénierie informatique a reçu 30’000 dollars de récompense de la part de Facebook, propriétaire de l’app, après avoir signalé le problème, deux mois plus tôt, via le programme Bug Bounty du géant des réseaux sociaux Facebook. Celui-ci récompense les chasseurs de bugs qui signalent des failles.