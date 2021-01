Comme lui, 5’000 des 12’000 nouvelles recrues dans tout le pays ont inauguré une façon insolite d’entrer dans l’univers de l’armée: depuis chez soi, et non dans une caserne en raison des risques de contagion avec le coronavirus. «Pour ces trois premières semaines de formation de base en tronc commun, ça va donc se passer depuis chez soi, explique Romain. Nous n’avions pas d’horaires précis aujourd’hui, mais il y a des modules de cours à suivre en ligne sur un ordinateur et à apprendre dans un délai donné, et une app à installer sur son téléphone.» Mais ce lundi, impossible de se connecter au site de l’armée (lire l’encadré ci-dessous). Après des heures et diverses tentatives, il a fini par aller faire un footing à l’extérieur pour se maintenir en forme.