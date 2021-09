Italie : Un buraliste vole un ticket à gratter gagnant de 500’000 euros

Un buraliste a dérobé le ticket gagnant d’une de ses clientes. Il a ensuite voulu s’enfuir aux Canaries mais s’est fait interpeller à l’aéroport de Rome. Les gains s’élevaient à hauteur d’un demi-million d’euros.

Intercepté à l’aéroport

Selon les enquêteurs, après son forfait, le commerçant indélicat s’est rendu dans la ville de Latina, entre Naples et Rome, afin d’y déposer le ticket gagnant dans une banque et pouvoir l’encaisser plus tard lorsque les choses se seraient calmées.