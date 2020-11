La deuxième vague du coronavirus et ses conséquences économiques et sociales fragilisent une partie de la population, confrontée à un risque de précarisation ou à l'aggravation d'une situation déjà précaire. Souvent, l'accès aux prestations sociales est freiné par la méconnaissance des aides existantes ou la difficulté de déposer un dossier complet. Afin de mieux informer et orienter les personnes les plus vulnérables dans ce contexte de crise, un Bureau d'information sociale va ouvrir ses portes à la paroisse Saint Pie X, jeudi 26 novembre. Ce nouveau guichet, situé au carrefour du Bouchet, à Vernier, offrira une permanence hebdomadaire tous les jeudis de 16h à 19h jusqu'à la fin du mois de décembre.

«Dans la logique d'expérimentation et de partenariat qui prévaut depuis le printemps entre les différents partenaires impliqués dans l'aide alimentaire, il apparaît aujourd'hui nécessaire d'aller plus loin», a confié dans un communiqué mardi, Thierry Apothéloz, conseiller d’État chargé du Département de la cohésion sociale. La prolongation de ce lieu de renseignement et d’orientation sociale en 2021 fera l'objet d'une concertation afin de définir un fonctionnement adéquat selon la demande, les besoins et l'évolution de la situation sanitaire. Ce Bureau d'information sociale, créé par le Canton en collaboration notamment avec des représentant-es des villes de Meyrin et de Vernier, s'adresse à toute personne vivant à Genève, quel que soit statut de séjour.