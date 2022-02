Chine : Un bus explose en pleine ville, 42 blessés et un mort

Des témoins ont déclaré avoir entendu un grand bruit au moment de la déflagration, survenue dans la localité de Shenyang.

Une explosion a frappé un bus et fait un mort et 42 blessés samedi dans le nord-est de la Chine, ont annoncé les autorités locales, qui ont ouvert une enquête pour en déterminer la cause.