Nigeria: un bus fait une sortie de route, tous ses passagers meurent carbonisés

Le bus a fini sa course parmi des habitants du village d’Udubo, dans l’État de Bauchi, qui s’étaient réfugiés sous un arbre pour se protéger de la chaleur.

Vingt-deux personnes ont été tuées dans le nord du Nigeria dans un accident de bus, qui a foncé dans une foule avant de prendre feu, a annoncé vendredi la police. Le véhicule a fait une sortie de route jeudi lorsqu’un pneu a éclaté et a terminé sa course parmi des habitants qui s’étaient réfugiés sous un arbre pour se protéger de la chaleur dans le village d’Udubo, dans l’État de Bauchi (Nord-Est).

Selon un porte-parole de la police, Ahmed Mohammed Wakil, «le véhicule a pris feu et les 21 passagers à bord ont tous péri carbonisés». Quatre passants, dont un policier, ont été blessés. Le policier a ensuite succombé à ses blessures.

Les accidents sont fréquents sur les routes peu entretenues du Nigeria, principalement en raison de la vitesse et de l’absence de respect des règles de circulation. Plus de 32’000 personnes ont été tuées dans quelque 65’000 accidents de la route au Nigeria entre 2016 et 2021, a indiqué en septembre 2022 la Commission fédérale de la Sécurité routière.