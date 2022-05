Indonésie : Un bus percute un panneau publicitaire tuant 14 touristes nationaux

Lundi matin, un bus est rentré dans un pilier et s’est retourné sur une voie à péage reliant la ville de Mojokerto à Surabaya, la deuxième plus grande ville du pays.

La météo et le trafic ne posaient pas de problème au moment de l’accident, selon les autorités.

Au moins 14 personnes ont été tuées et une dizaine d’autres blessées quand un autobus transportant des touristes indonésiens a percuté un panneau publicitaire dans la province de Java oriental lundi matin, a indiqué la police.

Le bus, avec 31 passagers à bord ainsi que le conducteur et un employé de la société de transport, est rentré dans un pilier et s’est retourné sur une voie à péage reliant la ville de Mojokerto à Surabaya, la deuxième plus grande ville d’Indonésie.