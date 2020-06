Vernier (GE)

Un bus se faufile sur les lieux d’un accident: mauvaise idée

Après un heurt entre un camion et une auto, un chauffeur TPG a voulu contourner les véhicules immobilisés. Il a raté sa manoeuvre. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés.

Essayé, pas pu, pour le conducteur d’un véhicule des Transports publics genevois (TPG), lundi dernier sur la route de Vernier (GE). Vers 13h, un camion poubelle et une voiture se sont heurtés à la hauteur du numéro 189, sans faire de victimes. Quelques minutes plus tard, le bus 19 est arrivé sur les lieux de la collision. Son chauffeur a alors cherché à «se frayer un chemin» entre le poids lourd et l’auto, explique la régie. Raté.