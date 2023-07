Valais: Un bus s’embrase non loin du téléphérique Chalais-Vercorin 

La fumée noire était visible jusqu’à Corin (Crans-Montana, VS), lundi en fin de journée. Des lecteurs en ont été témoins. À Chalais, un bus hybride a pris feu non loin du départ du téléphérique menant à Vercorin, un peu plus tôt dans l’après-midi. Pour l’heure, on ignore encore si des blessés sont à déplorer.