Genève : Un bus tamponne une auto et termine contre un arbre

Un bus, deux voitures, deux vélos, mais heureusement, que de la casse. Mercredi vers 17h30, un engin des Transports publics genevois (TPG) qui descendait la rampe de la route du Grand-Lancy a touché l’arrière d’une auto, au carrefour de l’Etoile. Sous le choc, cette dernière a percuté la voiture devant elle, tandis que le bus est parti en embardée. Celui-ci a alors écrasé deux vélos stationnés à proximité, avant de terminer sa course dans un arbre. Heureusement, personne n’a été blessé dans ce télescopage. Une enquête devra en déterminer les causes exactes. L’accident - à l’heure de pointe et au croisement de grands axes de circulation - a provoqué d’importantes perturbations du trafic automobile ainsi que sur le réseau TPG.