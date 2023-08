Corée du Sud: Un bus transportant des scouts suisses a été accidenté

1 / 2 La collision a fait une dizaine de blessés, mais aucun parmi la délégation scoute, assure la responsable sécurité du groupe. Feuerwehr Suncheon Feuerwehr Suncheon

Ce camp n’aura définitivement pas été de tout repos pour la délégation suisse qui participe au Jamboree, le traditionnel camp mondial du scoutisme qui se tient cette année en Corée du Sud. Mercredi, un accident s’est produit entre un de leurs cars et un véhicule transportant cinq personnes. La collision a fait dix blessés dont aucun grave. Parmi eux, des jeunes présents en tant que secouristes. Mais aucun membre du contingent scout suisse n’est touché, assure la responsable de la sécurité du groupe, Barbara Hoschuli, citée par ZüriToday.

Chaleur, logistique, typhon puis accident

Cet événement s’ajoute à un début d’aventure déjà mouvementé pour les scouts en camp en Corée, en raison des fortes chaleurs et d’une alerte au typhon ainsi que des critiques sur la gestion logistique du Jamboree, qui a forcé l’organisation à être revue en profondeur. Les températures extrêmes et la logistique partiellement défaillante ont fait les gros titres en Suisse, d’où 1430 jeunes sont partis pour le Jamboree fin juillet. Les délégations américaines et britanniques ont plié bagage et une aide d’urgence étatique a été mobilisée.

«En réalité, quand on est sur place ce n'est pas si terrible, réagit Hippocampe, participante vaudoise attristée de la mauvaise presse du camp. Oui il y a eu des soucis, mais on se débrouillait et ça allait quand même bien, on s’éclatait! Donc c'est assez frustrant de devoir quitter un camp qui allait finalement bien maintenant que les couacs avaient été résolus.»

Après un début compliqué, les points d’eau et de rafraichissement ont été multipliés, la distribution de nourriture s’est améliorée et des secouristes supplémentaires ont été déployés. Mais l’arrivée du typhon Khanun ne leur a pas laissé d’autre choix que l’évacuation. Les jeunes poursuivent actuellement leurs aventures ailleurs dans le pays, et une cérémonie de fin est prévue à Séoul. La gestion d’un typhon est toutefois une variable que les scouts suisses ne connaissent pas tellement. «C’est assez irréel, poursuit Hippocampe. Mais on est soulagés que ce soit pris au sérieux.» Le Jamboree coréen semble ne pas être le premier à connaître ce genre de problèmes: un autre scout vaudois rapporte que l’événement organisé au Japon en 2015 avait rencontré des problèmes similaires au niveau de la chaleur et de l’eau.