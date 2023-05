Zurich: Un bus zurichois explose et prend feu près de l’EPFZ

Une forte détonation et un nuage de fumée noire visible de loin: C’est ce qu’ont rapporté de nombreux habitants de la ville de Zurich mardi en début de soirée. Un bus des transports publics zurichois (VBZ) aurait en effet explosé avant de flamber entièrement.

Le sinistre s’est produit à Höngg, non loin de l’Ecole polytechnique fédérale (EPFZ). «Un bus articulé des VBZ est entièrement en feu. Nous sommes sur place avec un camion-citerne», ont confirmé les pompiers. Le site des VBZ mentionnait aussi l’incendie, précisant que le dérangement sur les lignes était de durée «indéterminée».

De nombreux témoins ont envoyé des images et des vidéos témoignant de l’ampleur du sinistre. On ne sait pour l’instant pas si le bus était occupé, s’il y avait des passagers à bord et s’il y a des blessés voire des victimes.