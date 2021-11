Par amour pour son épouse : Un businessman indien érige une copie du Taj Mahal

Une réplique du Taj Mahal, symbole universel de l’amour éternel, a été érigée par un Indien à Burhanpur, dans le centre de l’Inde, en guise de message d’amour à son épouse mais aussi de paix à son pays.

«Nous souhaitons envoyer un message de paix et d’harmonie religieuse», a déclaré à l’AFP Anand Prakash Chouksey. Cet Indien a fait bâtir une réplique du célèbre Taj Mahal à Burhanpur (centre de l’Inde) par amour pour son épouse. «Il y a beaucoup de haine autour de nous», a-t-il poursuivi, «l’amour résout tous les problèmes de la vie et le Taj Mahal en est un symbole.»

Ce chef-d'œuvre architectural de l’art indo-islamique, principale attraction touristique du pays, a été bâti à Agra, au XVIIe siècle à l’initiative de l’empereur moghol Shah Jahan pour perpétuer le souvenir de Mumtaz, son épouse favorite décédée. L’épouse d’Anand Prakash Chouksey, elle, est en revanche bien vivante, et a pu donner son avis sur l’édification du palais, d’un tiers plus petit que le Taj Mahal, situé à 800 km de là. «Ma femme a seulement demandé une salle de méditation. C’est une femme pieuse», confie-t-il encore. «Selon elle, le dôme apporte une atmosphère différente et beaucoup d’énergie positive», ajoute-t-il.