France: un businessman russe meurt dans un crash d’hélicoptère

France : Un businessman russe perd la vie dans le crash d’un hélicoptère

L’homme d’affaires et son pilote sont morts dans l’accident, vendredi, à Villefranche-sur-Mer. L’appareil assurait la liaison entre Lausanne et Monaco, selon les autorités françaises.

Photo d’illustration/Chris the Borg/Wikipédia/CC BY-SA 2.0

Deux hommes, un Russe et un Français, sont morts vendredi dans le crash d’un hélicoptère civil dans le sud-est de la France, en assurant la liaison entre Lausanne et Monaco, a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture. «L’accident a eu lieu aux environs de 14 heures sur la commune de Villefranche-sur-Mer, à la limite avec celle d’Èze», a indiqué un représentant de la préfecture des Alpes-Maritimes.