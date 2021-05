Hommage : Un buste d’Aznavour inauguré dans le quartier de son enfance à Paris

Paris rend hommage à un des plus célèbres chanteurs français en exposant dans l’espace public un buste sculpté en 1964.

Il a été inauguré pour l’anniversaire du chanteur, né le 22 mai 1924, en présence de membres de sa famille, et installé carrefour de l’Odéon, dans le quartier où l’auteur de «La Bohême» a passé son enfance. En présence du slameur Grand Corps Malade et de l’ambassadrice d’Arménie, Anne Hidalgo a salué la «longévité exceptionnelle de la carrière» du chanteur, son «amour de la capitale» française mais aussi réaffirmé son soutien au «peuple arménien» dans le conflit du Haut-Karabakh avec l’Azerbaïdjan.

Un autre buste de Charles Aznavour a été inauguré en même temps à Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh, a indiqué Nicolas Aznavour, fils du chanteur et cofondateur de la Fondation Aznavour. L’Azerbaïdjan et l’Arménie se sont affrontés à l’automne 2020 pour le contrôle de la région indépendantiste du Nagorny Karabakh, un conflit qui s’est soldé par plus de 6000 morts et une défaite d’Erevan, qui a dû rétrocéder d’importants territoires à Bakou.