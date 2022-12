NHL: les regrets des Devils qui s'inclinent

Cette saison, Nico Hischier a déjà inscrit 13 buts et délivré 16 assists.

Nico Hischier (23 ans) a allumé la lampe dans un troisième match consécutif de New Jersey dans la nuit de lundi à mardi alors que six rencontres étaient programmées dans le championnat de NHL. Au Madison Square Garden de New York, où les Rangers se sont imposés 4-3 dans la prolongation grâce à une réussite de l’attaquant tchèque Filip Chytil, le joueur de centre valaisan a cependant été crédité de son goal après le terme du duel.